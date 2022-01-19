Тростниковый или белый: эксперт по питанию Хардина рассказала, какой сахар выбрать

Сейчас все больше людей стали выбирать тростниковый сахар вместо обычного сахара-рафинада, так как он считается более полезным. В действительно ли это так, рассказала фитнес-тренер, консультант по питанию Елена Хардина. Об этом сообщила «Правда.ру».

Эксперт подчеркнула, что сахар не бывает более или менее полезным. Он вызывает сердечно-сосудистые заболевания, заболевание почек, а также в значительной степени снижает иммунитет.

Отличие же белого сахара от тростникового заключается в используемом во время его приготовления сырье. Для производства белого сахара используется сахарная свекла, а для коричневого — сахарный тростник.

Специалист подчеркнула, что сахар употреблять можно, однако не стоит есть его в слишком больших количествах. При этом не стоит забывать, что в некоторых продуктах сахар также присутствует.