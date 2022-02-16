«Трогайте себя за другие места». Малышева призвала россиян не хвататься за лицо

Телеведущая и известный терапевт Елена Малышева призвала россиян перестать трогать лицо. Это небезопасно, потому что так можно подхватить разные инфекции, напомнила эксперт.

Напоминание о несложной мере предосторожности Малышева сделала в очередном выпуске программы «Жить здорово». По ее словам, именно таким образом передаются самые разные заболевания. В частности, она отметила вирусные и кишечные инфекции, а также инфекции, которые поражают глаза.

«Хватит себя трогать за лицо. Трогайте себя за другие места», — попросила Малышева.

Присутствующий в студии врач-невролог Дмитрий Шубин отметил, что человек в среднем дотрагивается до лица примерно 40 раз за час. «Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — пояснил он.

Педиатр Андрей Продеус напомнил, что из-за прикосновения к глазам можно подхватить конъюнктивит и ОРЗ. По его словам, обычные респираторные вирусы, оказываясь в слизистой глаза, тоже вызывают простуду.