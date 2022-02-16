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    16 февраля 2022, 12:43

    «Трогайте себя за другие места». Малышева призвала россиян не хвататься за лицо

    Малышева призвала россиян перестать трогать себя за лицо

    Ольга Назаркина

    Телеведущая и известный терапевт Елена Малышева призвала россиян перестать трогать лицо. Это небезопасно, потому что так можно подхватить разные инфекции, напомнила эксперт.

    «Трогайте себя за другие места». Малышева призвала россиян не хвататься за лицо

    Напоминание о несложной мере предосторожности Малышева сделала в очередном выпуске программы «Жить здорово». По ее словам, именно таким образом передаются самые разные заболевания. В частности, она отметила вирусные и кишечные инфекции, а также инфекции, которые поражают глаза.

    «Хватит себя трогать за лицо. Трогайте себя за другие места», — попросила Малышева.

    Присутствующий в студии врач-невролог Дмитрий Шубин отметил, что человек в среднем дотрагивается до лица примерно 40 раз за час. «Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — пояснил он.

    Педиатр Андрей Продеус напомнил, что из-за прикосновения к глазам можно подхватить конъюнктивит и ОРЗ. По его словам, обычные респираторные вирусы, оказываясь в слизистой глаза, тоже вызывают простуду.