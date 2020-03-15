    15 марта 2020, 12:42

    Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны. Они не выезжали за рубеж

    Нина Петлинова

    Трое россиян, которые заразились коронавирусом за последние сутки, не покидали Россию. Они заболели из-за контактов с другими жителями внутри страны. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
    Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны. Они не выезжали за рубеж

    Всего за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты установили, что 11 заболевших привезли инфекцию из-за рубежа, а остальные трое заразились после контактов с уже больными жителями страны.

    По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими

    Роспотребнадзор.

    Специалисты выяснили, с кем зараженные контактировали за последнее время. Этих людей тоже проверят на коронавирусную инфекцию, сейчас за ними наблюдают врачи.

    Из 14 зараженных девять человек проживают в Москве, один — в Подмосковье. Еще двое инфицированных оказались жителями Кемеровской области, и по одному заболевшему из Калининградской области и Санкт-Петербурга.

    Всего в России зафиксированы 59 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции. 56 зараженных оказались гражданами страны, еще двое — китайцы, а также один итальянец.

    Для сокращения риска распространения коронавируса многие регионы страны переходят на режим повышенной готовности. В их числе — Московская область. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал жителей относиться с пониманием и соблюдать все введенные меры предосторожности. Узнать полную и актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе можно в Telegram-канале оперативного штаба региона.