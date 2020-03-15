Трое россиян заразились коронавирусом внутри страны. Они не выезжали за рубеж

Трое россиян, которые заразились коронавирусом за последние сутки, не покидали Россию. Они заболели из-за контактов с другими жителями внутри страны. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Всего за последние сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Специалисты установили, что 11 заболевших привезли инфекцию из-за рубежа, а остальные трое заразились после контактов с уже больными жителями страны.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша, Швейцария), три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими Роспотребнадзор.

Специалисты выяснили, с кем зараженные контактировали за последнее время. Этих людей тоже проверят на коронавирусную инфекцию, сейчас за ними наблюдают врачи.

Из 14 зараженных девять человек проживают в Москве, один — в Подмосковье. Еще двое инфицированных оказались жителями Кемеровской области, и по одному заболевшему из Калининградской области и Санкт-Петербурга.

Всего в России зафиксированы 59 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции. 56 зараженных оказались гражданами страны, еще двое — китайцы, а также один итальянец.

Для сокращения риска распространения коронавируса многие регионы страны переходят на режим повышенной готовности. В их числе — Московская область. Губернатор региона Андрей Воробьев призвал жителей относиться с пониманием и соблюдать все введенные меры предосторожности. Узнать полную и актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в регионе можно в Telegram-канале оперативного штаба региона.