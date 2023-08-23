23 августа 2023, 15:02
Трихолог Жовтан: перхоть указывает на атопический дерматит и псориаз
Отслоение частиц кожи на голове может сигнализировать о наличии псориаза, атопического или себорейного дерматитов. Об этом сообщила трихолог, дерматолог Наталья Жовтан в беседе сNews.ru.
По словам специалиста, перхоть также может появиться из-за гормональных сбоев или нарушения обмена веществ. Кроме того, шелушение на коже головы усиливается в период беременности и при чрезмерно сухом воздухе в комнате.
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Врач отметила, что себорейный дерматит проявляется зудом и покраснением отдельных участков.
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