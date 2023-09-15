Здоровье 15 сентября 2023, 15:27 Трихолог Жовтан назвала стрессы и депрессию причиной появления перхоти

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Перхоть может появляться из-за депрессии, хронических стрессов и большого количества быстрых углеводов в ежедневном рационе. Об этом сообщила трихолог Наталия Жовтан в беседе с Life.

По словам специалиста, также к обострению себорейного дерматита приводят состояние тревоги и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

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Как показывают результаты многочисленных исследований, восстановить нарушенную микрофлору кожи и кишечника, которая провоцирует возникновение перхоти, достаточно сложно.