Здоровье 08 апреля 2024, 14:39 Трихолог Васильева: облысение может быть связано с заболеваниями щитовидной железы

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Выпадение волос больше 10% от общего объема может быть патологией. С облысением не стоит бороться самостоятельно, ведь в некоторых случаях оно является симптомом болезни. Об этом рассказала трихолог и дерматолог Мария Васильева в беседе с «Газетой.ru».

Так, к причинам относятся проблемы с щитовидной железой и гормональные изменения, пояснила врач. В данной ситуации необходимо проконсультироваться с эндокринологом и гинекологом.

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По словам эксперта, стресс, операции под наркозом и перенесенный COVID-19 также способны вызывать облысение, добавили «Известия».