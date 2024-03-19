19 марта 2024, 15:23
Трихолог Варенова напомнила, что весной волосам нужны маски и кондиционеры
Зима — это тяжелое время для волос, поэтому весной крайне важно обеспечить им достойные питание и уход. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на трихолога Татьяну Варенову.
Она объяснила, что поврежденные концы лучше всего без сожаления отрезать. Оставшуюся длину нужно увлажнять и питать. Для этого используют различные маски и кондиционеры.
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«Оставшиеся части стержней волос можно „поддержать“ кондиционерами и масками, а улучшить рост и здоровье волос поможет плазмо- и мезотерапия», — посоветовала трихолог.
Она также добавила, что, если после длительного ношения шапки появилась перхоть, нужно обратиться к специалисту.
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