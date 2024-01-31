Здоровье 31 января 2024, 11:21 Трихолог Толстоносова рассказала, что дешевые и некачественные шампуни на 80% состоят из воды

Читать 360tv в

В качественных шампунях, в отличие от дешевых, в составе лишь 60% воды, а все остальное — полезные натуральные компоненты, которые очищают, питают кожу головы и волосы. Дешевые же состоят из воды на 80%. Об этом радиостанции Sputnik сообщила трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

«Дешевые шампуни на 80% состоят из воды, натуральных ингредиентов там меньше, зато количество сульфатов — поверхностно-активных веществ, которые очищают нашу кожу и волосы от сала, — может быть увеличено», — добавила эксперт.

Реклама

Она предупредила, что из-за использования дешевых и некачественных средств можно заработать перхоть, зуд и даже временное выпадение волос. Хороший шампунь будет стоить не менее 500 рублей за 200-300 миллилитров.