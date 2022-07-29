Трихолог Теребинская объяснила, с чем связано облысение

Врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC, трихолог Анна Теребинская назвала причину облысения мужчин и женщин. По словам специалиста, такое явление прежде всего связано с уровнем гормонов-андрогенов или генетической предрасположенностью на фоне повышения уровня тех же андрогенов, написал сайт NEWS.ru.

Если кто-то из семьи имел подобные проблемы, то, скорее всего, им будут подвержены и потомки.

«Другой причиной облысения может стать нарушения регуляции эндокринной системы — повреждения гипофиза и гипоталамуса, чрезмерная выработка гормонов — дисфункция коры надпочечников или гормонпродуцирующие образования — кисты яичников. Также провоцирующими факторами могут быть изменения в иммунной системе, кожные заболевания, химические, в том числе химиотерапия, и радиологические поражения, отравления тяжелыми металлами», — сказала косметолог.

Врач добавила, что своевременные методы диагностики и лечения способны остановить данный процесс.