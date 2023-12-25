Здоровье 25 декабря 2023, 18:45 Трихолог Русакова: зимой стоит отдать предпочтение увлажняющим шампуням

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Зимой рекомендуется отдавать предпочтение шампуням, бальзамам и кондиционерам для волос с увлажняющими компонентами. Об этом сообщила врач-косметолог, трихолог Галина Русакова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, такие средства напитают волосы, сохранят их эластичность и естественный блеск. Также необходимо использовать увлажняющие маски минимум два раза в неделю.

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Морозы провоцируют сужение кровеносных сосудов, что приводит к ослаблению волос, поэтому на холоде распускать волосы не рекомендуется, отметила Русакова.