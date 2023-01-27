Здоровье 27 января 2023, 11:32 Трихолог рассказала об опасности использования самодельных масок для волос Трихолог Наталья Терешина: домашние маски могут привести к заболеваниям кожи головы freepik

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В домашних условиях можно самостоятельно создать маски для волос, используя при этом народные средства. Об опасности применения таких самодельных масок для ухода за кожей головы рассказала врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, зачастую для создания уходового средства используются агрессивные компоненты. Так, чеснок, жгучий перец и лук в составе масок могут привести к заболеваниям и раздражениям кожи головы. Кроме того, после нанесения самодельных средств у человека может появиться перхоть и дерматит.

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Врач отметила, что людям не стоит ждать никакого эффекта и пользы после применения домашних масок, ведь содержащиеся в них компоненты не способны проникнуть глубоко под кожу головы и воздействовать на фолликул.