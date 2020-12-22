Трихолог рассказала о главных причинах раннего появления седины

«Испокон веков седина — это признак старения. Обычно она появляется после 40 лет в виде одного-пяти седых волос. Сейчас я все чаще замечаю, что этот симптом молодеет. Есть момент, который связан с наследуемым фактором, в этом случае остается только смириться и закрашивать седину у парикмахера», — пояснила медик.

Помимо прочего, волосы седеют из-за хронической депрессии и стрессовых факторов. Плохое психо-эмоциональное состояние влияет на капилляры, которые снабжают кровью волосяной фолликул. При переживаниях капилляры спазмируются и питание волос ухудшается.

Самым главным фактором преждевременного поседения в настоящее время является недоедание и диеты. При голодании организму не хватает крайне необходимых микроорганизмов. В частности речь идет о дефиците меди. Она содержится в большом количестве повседневных продуктов. Еще к спазму сосудов приводит холод. Мерзнет голова из-за неправильного выбора шапки или вообще ее отсутствия.