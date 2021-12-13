Трихолог рассказал о двух главных причинах выпадения волос

Дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова назвала две основные причины, из-за которых сильно выпадают волосы. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, на эту проблему указывают заболевания щитовидной железы и анемия, которая сопровождается уменьшением гемоглобина и эритроцитов в крови.

«Если говорить об общем заболевании, то, конечно, это анемия и заболевания щитовидной железы. Это две основные причины, которые влекут за собой потерю волос. Следующее, это различные стрессы. Это могут быть стрессы для организма от инфекционных заболеваний, сейчас известно выпадение от постковидного заболевания. Могут быть и психологические стрессы», — отметила специалист.

По словам дерматовенеролога-трихолога Анны Ляшенко, еще одной причиной выпадения волос может быть нарушение гормонального фона. Например, у женщин преобладание мужских гормонов над женскими приводит к их потере. Былую густоту можно вернуть через четыре-шесть месяцев лечения.