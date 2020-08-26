Трихолог рассказал, как восстановить волосы после лета

По данным «Экспресс-газеты», Галлямова рассказала, что лучшие помощники в этом деле — маски с протеином. Еще эффективней они будут, если поверх надеть полиэтиленовую шапочку для душа и обмотать голову полотенцем.

Также хорошо добавить натуральное масло в обычный бальзам для волос. Особенно эффективны масла макадамии, жожоба или оливковое.

Если отпуск только впереди, покрасить волосы лучше заранее. Профессиональные средства защитят их от пересушивания.

Ранее Светлана Жабоева, дерматолог, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой рассказала о причинах появления морщин.

В первую очередь они могут появляться из-за нерационального питания, а также из-за неправильного ухода за кожей и постоянных стрессов. Специалист также подчеркнула, что в основном за процесс появление морщин отвечает мимика.

По ее словам, зачастую первые признаки старения могут появиться в 25-30 лет, однако этого можно избежать благодаря «уколам красоты».