Трихолог рассказал, как коронавирус может повлиять на рост волос

Врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что коронавирус может спровоцировать выпадение волос. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По данным ИА Nation News, она пояснила, что в большинстве случаев ситуация улучшается самостоятельно, но все же стоит обратиться к врачу. К тому же есть и другие заболевания, которые могут спровоцировать выпадение волос.

«В основном это андрогенная алопеция. Есть пациенты с рубцовыми изменениями, у которых вообще прекращается рост волос», — рассказала Нагайцева.

Еще одной причиной выпадения волос является недостаток витаминов и микроэлементов. В этом случае также поможет врач, который подберет нужные препараты.

Ранее семейный и детский психолог Юлия Изотова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку экспериментировать со внешностью и стилем. По ее словам, подростки видят мир другими глазами, нежели взрослые. Родителям стоит считаться с их мнением.

Она добавила, что частые запреты со стороны родителей чреваты для подростков. Родители, конечно, имеют право высказать свое мнение, особенно если речь идет о каких-либо сложных процессах, такиех, как пирсинг или тату. Однако они ни в коем случае не должны ставить своему ребенку ультиматум.