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    28 сентября 2021, 17:23

    Трихолог рассказал, как коронавирус может повлиять на рост волос

    Дарья Морозова

    Врач-трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что коронавирус может спровоцировать выпадение волос. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    Трихолог рассказал, как коронавирус может повлиять на рост волос

    По данным ИА Nation News, она пояснила, что в большинстве случаев ситуация улучшается самостоятельно, но все же стоит обратиться к врачу. К тому же есть и другие заболевания, которые могут спровоцировать выпадение волос.

    «В основном это андрогенная алопеция. Есть пациенты с рубцовыми изменениями, у которых вообще прекращается рост волос», — рассказала Нагайцева.

    Еще одной причиной выпадения волос является недостаток витаминов и микроэлементов. В этом случае также поможет врач, который подберет нужные препараты.

    Ранее семейный и детский психолог Юлия Изотова рассказала, почему нельзя запрещать ребенку экспериментировать со внешностью и стилем. По ее словам, подростки видят мир другими глазами, нежели взрослые. Родителям стоит считаться с их мнением.

    Она добавила, что частые запреты со стороны родителей чреваты для подростков. Родители, конечно, имеют право высказать свое мнение, особенно если речь идет о каких-либо сложных процессах, такиех, как пирсинг или тату. Однако они ни в коем случае не должны ставить своему ребенку ультиматум.