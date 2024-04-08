Здоровье 08 апреля 2024, 15:01 Трихолог Правецкая порекомендовала использовать питательные и увлажняющие маски для волос

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Кандидат медицинских наук, косметолог-трихолог Наталья Правецкая в разговоре с Life порекомендовала при восстановлении структуры волос использовать профессиональные питательные маски. По словам специалиста, они проникают в стержень волоса и тем самым заполняют поры.

Что касается увлажняющих масок, они дополнительно насыщают волосы влагой, что придает им эластичность. Такие маски в своем составе содержат большее количество протеинов и липидов.

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Обладательницам жирных волос можно попробовать смесь из тертого огурца и двух-трех ложек сметаны, а тем, у кого сухие волосы, можно смешать два желтка и две столовые ложки оливкового масла, добавила трихолог.