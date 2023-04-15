Здоровье 15 апреля 2023, 02:10 Трихолог Праудман рассказала, из-за каких болезней волосы могут тускнеть Трихолог Праудман заявила, что волосы тускнеют из-за заболеваний щитовидной железы

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Некоторые заболевания могут провоцировать потускнение волос. Врач-трихолог Ева Праудман перечислила данные болезни. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на издание The Sun.

По словам медика, проблемы с волосами могут провоцировать гормональные нарушения. Часто потускнение может быть связано со сбоями в работе щитовидной железы. А изменение их оттенка говорит о колебаниях уровня прогестерона. Также проблемы с образованием эстрогена могут вызывать выпадение волос.