Трихолог посоветовала есть один продукт в связи с выпадением волос после ковида

Дерматолог-трихолог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Елена Юцмюц назвала продукт, который стоит включить в свой рацион людям, страдающим от выпадения волос после коронавируса. По ее словам, нужно есть побольше сыра пармезана. Об этом написала «Газета.ru».

«Добавьте в рацион продукты, богатые лизином, — аминокислотой, способствующей резкому снижению воспаления, выработке коллагена и росту волос. Он содержится в пармезане», — сообщила трихолог.

Она отметила, что на рост волос также влияет мелатонин, который вырабатывается в организме человека во время сна. Специалист настоятельно рекомендует каждому нормализовать свой сон.

«Очень важно нормализовать сон, а многие жалуются на расстройство сна после коронавируса», — отметила она.

Ранее стало известно, что волосы могут выпадать после коронавируса в течении трех-четырех месяцев. Также инфекция способно поменять цвет волос на несколько тонов.