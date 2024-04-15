Здоровье 15 апреля 2024, 12:03 Трихолог Пащенко рассказала, что процедура пересадки волос не спасает от седины

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Врач-трихолог, дерматолог «СМ-Косметология» Екатерина Пащенко в беседе с «Газетой.Ru» развеяла основной миф по поводу пересадки волос. По словам специалиста, в обществе существует заблуждение, что эта процедура способна избавить от седины.

Появление седых волос связано со снижением или отсутствием выработки пигмента меланина. Именно он, как разъяснила врач, и придает волосам определенный цвет. Чаще всего это заболевание обусловлено генетикой.

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«Раннее появление седины может зависеть от ряда внутренних факторов, таких как нарушение работы гормональной системы, минеральный и витаминный дисбаланс, стресс и так далее», — сказала Пащенко.

Пересадка не может гарантировать того, что эти фолликулы никогда не будут седыми, добавила трихолог.