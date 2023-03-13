Здоровье 13 марта 2023, 18:43 Трихолог объяснила, вредно ли часто мыть голову

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Трихолог Юлия Нагайцева заверила радиостанцию «Говорит Москва», что сообщения о вреде частого мытья головы являются мифом.

«Голову необходимо мыть по мере загрязнения», — подчеркнула Нагайцева.

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Она заметила, что у одних людей голова требует постоянного гигиенического ухода. У других кожа головы не такая жирная, и хватает мытья раз в два-три дня. По ее словам, мыть голову редко — это вредно.

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«У нас кожный секрет выделяют кожные железы, которые располагаются внутри дермы. Соответственно, все, что происходит на поверхности, сальные железы не понимают, они работают в своем режиме», — добавила трихолог.