Трихолог объяснил, как часто нужно мыть голову зимой

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в беседе с радио Sрutnik объяснил, насколько часто нужно мыть голову в зимнее время года.

По его словам, необходимо мыть волосы тогда, когда человек сам чувствует, что они нечистые.

«В одной книжке 1959 года есть научная рекомендация мыть голову раз в три месяца. С точки зрения сегодняшнего дня это просто смешно», — заметил врач.

Как заметил специалист, состояние волос может меняться в зависимости от времени года. Играют роль и влажность в доме, и время активности человека, и шампунь, который он использует. Так, если волосы довольно сухие, то важно применять ополаскиватели и кондиционеры. Те, у кого жирные волосы, должны выбирать шампунь для соответствующего типа кожи. Тем не менее, лучше стремиться к более нейтральным средствам, чтобы не пересушивать и не утяжелять волосы.

«Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты — 5,5–6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне», — посоветовал Абрамов.

Он заключил, что человек должен мыть голову так часто, насколько ему кажется необходимым это делать.