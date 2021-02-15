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    15 февраля 2021, 10:32

    Трихолог объяснил, как часто нужно мыть голову зимой

    Полина Петрова

    Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в беседе с радио Sрutnik объяснил, насколько часто нужно мыть голову в зимнее время года.

    Трихолог объяснил, как часто нужно мыть голову зимой

    По его словам, необходимо мыть волосы тогда, когда человек сам чувствует, что они нечистые.

    «В одной книжке 1959 года есть научная рекомендация мыть голову раз в три месяца. С точки зрения сегодняшнего дня это просто смешно», — заметил врач.

    Как заметил специалист, состояние волос может меняться в зависимости от времени года. Играют роль и влажность в доме, и время активности человека, и шампунь, который он использует. Так, если волосы довольно сухие, то важно применять ополаскиватели и кондиционеры. Те, у кого жирные волосы, должны выбирать шампунь для соответствующего типа кожи. Тем не менее, лучше стремиться к более нейтральным средствам, чтобы не пересушивать и не утяжелять волосы.

    «Уровень pH кожи в разных местах в разные моменты — 5,5–6, поэтому шампуни нужно подбирать в этом диапазоне», — посоветовал Абрамов.

    Он заключил, что человек должен мыть голову так часто, насколько ему кажется необходимым это делать.