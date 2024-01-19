Здоровье 19 января 2024, 03:24 Трихолог назвал три причины появления ранней седины Врач Нагайцева: ранняя седина появляется из-за нехватки витаминов или стресса РИА «Новости»

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Седина у молодых людей может появиться по трем причинам — стресс, генетика и недостаток витаминов и минералов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.

По словам специалиста, ранней сединой называют изменение цвета волос у людей моложе 25 лет. Она может появиться, если в организме человека имеется дефицит железа, меди, цинка или витаминов группы B. Во втором случае имеется генетическая предрасположенность. Обычно у родственников тоже рано появились седые волосы.

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«Также может повлиять стрессовый фактор», — добавила Нагайцева.

С генетикой сложно спорить, но вот решить проблему, связанную с дефицитом определенных витаминов и минералов, можно, если быстро обратиться к врачу. В таком случае можно будет вернуть цвет хотя бы частично.

Ранее дерматовенеролог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская рассказала, что преждевременное появление седых волос может указывать на аутоиммунные заболевания и индивидуальные генетические особенности человека. Они также могут появиться у людей, находящихся в состоянии стресса, или придерживающихся строгих диет.