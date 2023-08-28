28 августа 2023, 16:04
Трихолог Наталия Жовтан рассказала, что при перхоти следует использовать шампунь с дисульфидом селена
При возникновении жирной себореи или перхоти следует использовать шампунь с дисульфидом селена. Об этом изданию NEWS.ru сообщила трихолог Наталия Жовтан.
Если кожа головы отличается повышенной чувствительно, то необходимо смотреть на состав средства. В нем должны присутствовать увлажняющие компоненты с гиалуроновой кислотой, витамином Е, маслами и растительным экстрактами.
Реклама
Шампунь с дисульфидом селена назначают обычно при себорейном дерматите, вызванном дрожжеподобными грибками рода Malassezia, отметила Жовтан.
Красота
Реклама
Реклама