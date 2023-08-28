Здоровье 28 августа 2023, 16:04 Трихолог Наталия Жовтан рассказала, что при перхоти следует использовать шампунь с дисульфидом селена

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При возникновении жирной себореи или перхоти следует использовать шампунь с дисульфидом селена. Об этом изданию NEWS.ru сообщила трихолог Наталия Жовтан.

Если кожа головы отличается повышенной чувствительно, то необходимо смотреть на состав средства. В нем должны присутствовать увлажняющие компоненты с гиалуроновой кислотой, витамином Е, маслами и растительным экстрактами.

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Шампунь с дисульфидом селена назначают обычно при себорейном дерматите, вызванном дрожжеподобными грибками рода Malassezia, отметила Жовтан.