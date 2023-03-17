17 марта 2023, 00:05
Трихолог Нагайцева рассказала, какие продукты полезны для волос
Трихолог Нагайцева заявила, что печень, почки и костный бульон полезны для здоровья волос
Часто проблемы с волосами возникают из-за неправильного рациона. Трихолог Юлия Нагайцева рассказала, какие продукты употреблять, чтобы улучшить свой внешний вид. Об этом сообщил NEWS.ru.
По словам специалиста, для здоровья волос очень полезны печень, почки, а также костный бульон. Она подчеркнула, что в составе таких продуктов присутствует большое количество аминокислот, из которых организм получает белок, написал сайт kp.ru.
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Кроме того, рассказала Нагайцева, костный бульон «обладает хорошей способностью заживлять стенки кишечника».
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