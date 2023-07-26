Здоровье 26 июля 2023, 16:52 Трихолог Нагайцева рассказала, как правильно пользоваться шампунем от перхоти Трихолог Нагайцева посоветовала использовать шампунь от перхоти только в период обострения

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Шампунь от перхоти стоит использовать только в период обострения, когда на коже появляются красные пятна и возникает зуд. Такой информацией поделилась трихолог Юлия Нагайцева. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист пояснила, что в составе таких шампуней присутствуют антимикотические компоненты. Использовать их стоит в течение 10–14 дней. В отдельных случаях до месяца. За этот период необходимость в терапии отпадает.

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«Если мы говорим о перхоти, то одного шампуня будет мало. Идеально установить причину, подобрать комплексный уход, включая пилинг и антисебарийный лосьон», — посоветовала Нагайцева.