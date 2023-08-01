Здоровье 01 августа 2023, 11:49 Трихолог Нагайцева: постоянное использование шампуней от перхоти может нарушить баланс кожи

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Использование шампуней от перхоти на регулярной основе грозит нарушением баланса кожи головы. Об этом рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при отсутствии перхоти средства с антимикотическими компонентами следует применять раз в неделю в качестве профилактики. В этом случае ежедневное мытье головы специальным шампунем не требуется.

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Трихолог отметила, что средства от перхоти лучше всего использовать только в случае появления зуда и покраснения на коже.