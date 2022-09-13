Трихолог Нагайцева посоветовала россиянам не использовать народные средства для волос | 360°

Здоровье 13 сентября 2022, 11:48 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Трихолог Нагайцева посоветовала россиянам не использовать народные средства для волос Врач Нагайцева заявила, что народные средства для волос могут привести к дерматиту Unsplash

Читать 360tv в

Дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева в беседе с Ura.ru заявила, что народные средства по уходу за волосами и кожей головы неэффективны. В некоторых случаях они даже могут быть опасны, спровоцировав дерматит.

«Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула и глубина его залегания где-то 5-6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет», — сообщила Нагайцева.

Реклама

Прежде чем использовать народные рецепты, по словам медика, необходимо проконсультироваться со специалистом. Люди могут заработать дерматит и даже ожоги волосистой части кожи головы и ушных раковин.

Реклама

Также трихолог посоветовала не увлекаться салонными процедурами, основанными на термическом воздействии.

«Начиная с термического воздействия и укладки с помощью утюжков, заканчивая ламинированием и ботексом для волос. Из-за высоких температур из волоса испаряется влага. Как правило девушки, которые часто пользуются такими процедурами, потом жалуются на потерю длины волос. Грубо говоря после процедуры у вас гладкие блестящие волосы, а через месяц-полтора мы видим, что концы становятся секущимися», — резюмировала специалист.

0 0 0 0 0 0