Трихолог Нагайцева посоветовала россиянам не использовать народные средства для волос | 360°

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Трихолог Нагайцева посоветовала россиянам не использовать народные средства для волос

Врач Нагайцева заявила, что народные средства для волос могут привести к дерматиту

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Дерматовенеролог, врач-трихолог, руководитель отделения трихологии Beauty Line Hair Юлия Нагайцева в беседе с Ura.ru заявила, что народные средства по уходу за волосами и кожей головы неэффективны. В некоторых случаях они даже могут быть опасны, спровоцировав дерматит.

«Народные средства при уходе за волосами вообще не работают. Сами волосы растут из волосяного фолликула и глубина его залегания где-то 5-6 мм, то есть достаточно глубоко. Волосяной фолликул никак не питается с поверхности кожи. Поэтому все эти маски из кефира, меда, овсянки и так далее так на голове и остаются. В этом никакого смысла нет», — сообщила Нагайцева.

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Прежде чем использовать народные рецепты, по словам медика, необходимо проконсультироваться со специалистом. Люди могут заработать дерматит и даже ожоги волосистой части кожи головы и ушных раковин.

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Также трихолог посоветовала не увлекаться салонными процедурами, основанными на термическом воздействии.

«Начиная с термического воздействия и укладки с помощью утюжков, заканчивая ламинированием и ботексом для волос. Из-за высоких температур из волоса испаряется влага. Как правило девушки, которые часто пользуются такими процедурами, потом жалуются на потерю длины волос. Грубо говоря после процедуры у вас гладкие блестящие волосы, а через месяц-полтора мы видим, что концы становятся секущимися», — резюмировала специалист.

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