Здоровье 28 августа 2023, 12:51 Трихолог Нагайцева посоветовала не покупать средства от выпадения волос, которые продаются без рецепта

Читать 360tv в

Трихолог Юлия Нагайцева в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, что средства от выпадения волос, которые продаются в аптеках без рецепта, не стоит использовать самостоятельно.

Входящий в состав миноксидил является сосудорасширяющим препаратом, который работает хорошо лишь при длительном применении.

Реклама

«Минимальный курс в этом случае — 12–18 месяцев и всегда под контролем специалиста. Люди обычно используют средство три-четыре месяца», — сообщила Нагайцева.

После прекращения использования препарата они могут столкнуться с сильным выпадением волос. Подобные средства должен назначать врач, добавила она.