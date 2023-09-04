Здоровье 04 сентября 2023, 15:27 Трихолог Нагайцева: ожидать результата после использования средств от выпадения волос можно только через полгода

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При использовании специальных средств от выпадения волос ожидать заявленного результата можно только на пятый-шестой месяц. Об этом сообщила трихолог Юлия Нагайцева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, минимальный курс применения таких препаратов составляет четыре месяца. Такие сроки объясняются особенностями фазы выпадения волос — в среднем этот процесс занимает 100–120 дней.

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Первые результаты после использования специальных средств при андрогенной потере волос надо ожидать не раньше, чем через шесть-восемь месяцев, добавила врач.