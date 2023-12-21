Здоровье 21 декабря 2023, 12:22 Трихолог Курская рассказала, что к пересадке волос прибегают при облысении и после травм

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Пересадка волос может быть единственным способом сохранить шевелюру, когда все остальные средства не помогают. По словам трихолога и косметолога Анастасии Курской, к операции прибегают после рубцов и травм, а также при генетической алопеции, передала «Вечерняя Москва».

Алопеция, или облысение, является наследственным заболеванием. По разным подсчетам, от него страдают около половины всего мужского населения. И пересадка хорошо справляется с этой проблемой. Также она помогает и тем, у кого волосы не растут после травм, например, в пожаре.

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«Если мы хотим изменить линию роста волос, в этом случае тоже можно прибегнуть к пересадке. Например, обращаются пациенты с очень высоким лбом или с физиологически высокой линией роста волос и, например, пустыми висками», — подытожила врач.

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