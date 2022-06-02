Трихолог Котова рассказала, как часто стоит мыть голову

Врач-трихолог Ирина Котова объяснила, сколько раз стоит мыть голову и какие средства использовать для этой процедуры. Об этом сообщил NEWS.ru.

Эксперт отметила, что в мытье головы нужно соблюдать меру. Лучше всего не мыть волосы чаще одного раза в день.

«Голову надо мыть так часто, как вам хочется, но есть одно важное правило, как, впрочем, и во всем: без фанатизма. Все-таки норма — это мытье головы один раз в день. В случае если вы моете голову чаще, тут нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — пояснила специалист.

При этом специалист объяснила, что все моющие средства для головы имеют агрессивный состав, так как направлены на избавление от загрязнений. Если использовать их слишком часто, крайне велик риск высушить кожу головы и волосы. Убив микрофлору головы, можно спровоцировать ряд неприятных заболеваний, в том числе дерматит. При этом избавиться от последствий чрезмерного мытья головы будет сложно, объяснила специалист.