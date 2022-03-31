Трихолог Иванова рассказала, почему после коронавируса могут выпадать волосы

Трихолог Анна Иванова рассказала, почему после коронавируса могут выпадать волосы и что с этим делать. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Чаще всего перенесенная коронавирусная инфекция служит причиной так называемой диффузной алопеции», — рассказал врач.

Она отметила, что это означает нарушение работы волосяных фолликулов, а именно фаз их активности и покоя. В итоге волосы выпадают, а новые не растут. Иванова посоветовала обратиться к врачу, который подберет лечение и подходящее питание. Самое главное — не затягивать с походом к специалисту.

«Для инъекционного лечения я рекомендую пройти курс мезотерапии, плазмолифтинга и физиотерапии», — заключила Иванова.

Ранее Трихолог Салли-Энн рассказала, что волосы могут также выпадать из-за стресса и неправильного питания. Кроме того, дело может быть и в механических повреждениях. Например, если часто делать тугую прическу, волосы ослабевают и начинают ломаться. Также могут негативно сказываться беременность и проблемы с щитовидной железой. Тут нужна помощь специалиста, чтобы установить точную причину.