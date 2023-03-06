Здоровье 06 марта 2023, 13:48 Трихолог Галлямова посоветовала не ложиться спать с мокрыми волосами

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Дерматолог-трихолог Юлия Галлямова в разговоре с изданием NEWS.ru объяснила, почему ложиться спать с мокрыми волосами не самая лучшая идея.

Как заметила специалист, мокрая наволочка может вызвать переохлаждение, а вместе с тем и простудные заболевания.

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«Единственная проблема — нельзя ложиться с мокрой головой спать. Будет наволочка мокрая, подушка мокрая, это переохлаждение будет, вплоть до неврита, отита, простуды. Тем более зимой», — сказала дерматолог.

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Галлямова также добавила, что все зависит от длины волос.