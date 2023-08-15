15 августа 2023, 18:26
Трихолог Галлямова порекомендовала не использовать для мытья волос обычное мыло
Доктор медицинских наук, трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала не использовать для мытья головы и волос обычное мыло, поскольку оно имеет щелочной Ph.
Мыло, по словам специалиста, нарушает структуру волос и пересушивает кожу головы.
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«Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы», — сообщила медик.
По словам трихолога Юлии Нагайцевой, не рекомендуется часто использовать шампуни от перхоти. К таким средствам можно прибегать только по назначению врача.
Красота
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