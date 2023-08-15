Здоровье 15 августа 2023, 18:26 Трихолог Галлямова порекомендовала не использовать для мытья волос обычное мыло

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Доктор медицинских наук, трихолог-дерматовенеролог Юлия Галлямова в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала не использовать для мытья головы и волос обычное мыло, поскольку оно имеет щелочной Ph.

Мыло, по словам специалиста, нарушает структуру волос и пересушивает кожу головы.

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«Мыло имеет очень большой щелочной Ph, вымывающий не только избытки кожного сала и жира, но и обезжиривающий собственные кожу и волосы», — сообщила медик.

По словам трихолога Юлии Нагайцевой, не рекомендуется часто использовать шампуни от перхоти. К таким средствам можно прибегать только по назначению врача.