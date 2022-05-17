Трихолог Галлямова перечислила причины себорейного дерматита

Трихолог Юлия Галлямова назвала самые частые причины, по которым возникает себорейный дерматит. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она рассказала, что этому заболеванию больше всего подвержена жирная кожа. При этом кожное сало может особенно активно вырабатываться при стрессе или неправильном питании.

Также на развитие себорейного дерматита влияет внешняя среда. Например, он может возникать зимой или осенью, когда на организм негативно влияют перепады температур.