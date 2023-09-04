Здоровье 04 сентября 2023, 17:32 Трихолог Галлямова: ношение кепки поможет защитить от облысения

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Ношение кепки поможет защитить кожу головы от заболеваний, которые сопровождаются выпадением волос. Об этом сообщила врач-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, солнечные лучи агрессивно воздействуют на кожу головы, поэтому ношение кепки служит своего рода профилактикой выпадения волос у мужчин.

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При этом Галлямова отметила, что кепку очень важно не забывать стирать, в противном случае на лбу могут появиться высыпания.