04 сентября 2023, 17:32
Трихолог Галлямова: ношение кепки поможет защитить от облысения
Ношение кепки поможет защитить кожу головы от заболеваний, которые сопровождаются выпадением волос. Об этом сообщила врач-трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, солнечные лучи агрессивно воздействуют на кожу головы, поэтому ношение кепки служит своего рода профилактикой выпадения волос у мужчин.
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При этом Галлямова отметила, что кепку очень важно не забывать стирать, в противном случае на лбу могут появиться высыпания.
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