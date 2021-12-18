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    18 декабря 2021, 14:35

    Трихолог Галлямова названа нестандартную причину выпадения волос

    Дарья Морозова

    Трихолог Юлия Галлямова назвала необычную причину выпадения волос. Они могут выпадать из-за накручивания на палец.

    Трихолог Галлямова названа нестандартную причину выпадения волос

    Об этом сообщило агентство Ura.ru. Галлямова пояснила, что это самая редкая причина, но она встречается. Человек может накручивать волосы на палец или тереть их, в результате чего вырывает. Врач добавила, что обычно все отрицают такую привычку, но ее легко показывает обследование.

    «Такое чаще бывает у тревожных детей, которые пошли в детский сад, школу. Как правило, такие девочки отличницы. Их приводят, считая, что у них какое-то выпадение волос, а на самом деле они просто выдергивают волосы», — пояснила Галлямова.

    Он добавила, что в таких случаях лучше идти не к трихологу, а к психологу.

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