Трихолог Галлямова названа нестандартную причину выпадения волос

Трихолог Юлия Галлямова назвала необычную причину выпадения волос. Они могут выпадать из-за накручивания на палец.

Об этом сообщило агентство Ura.ru. Галлямова пояснила, что это самая редкая причина, но она встречается. Человек может накручивать волосы на палец или тереть их, в результате чего вырывает. Врач добавила, что обычно все отрицают такую привычку, но ее легко показывает обследование.

«Такое чаще бывает у тревожных детей, которые пошли в детский сад, школу. Как правило, такие девочки отличницы. Их приводят, считая, что у них какое-то выпадение волос, а на самом деле они просто выдергивают волосы», — пояснила Галлямова.

Он добавила, что в таких случаях лучше идти не к трихологу, а к психологу.

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