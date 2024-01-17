Здоровье 17 января 2024, 12:52 Трихолог Федорова: сильный стресс может спровоцировать появление перхоти

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Стресс считается очень мощным провокатором перхоти. По возможности, стрессовых ситуаций необходимо избегать, сообщила врач-трихолог Анастасия Федорова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, помогут в этом дыхательные практики, физические нагрузки, йога и растяжку. Также появление перхоти может спровоцировать богатый быстрыми углеводами рацион и избыточное употребление кофе, сообщил сайт kp.ru.

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«Пересмотрите свой домашний уход. Не меняли ли шампунь? Смена ухода может привести к появлению или усилению шелушения», — отметила Федорова.