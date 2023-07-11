Здоровье 11 июля 2023, 10:38 Трихолог Егжина посоветовала людям с жирными волосами пользоваться кислотными пилингами

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Проблема жирных волос знакома многим людям, но она решается при помощи кислотных пилингов. Об этом Life рассказала трихолог, дерматовенеролог, косметолог Людмила Егжина.

По ее словам, нужно нормализовать работу сальных желез. Это первое, с чего следует начать. И именно пилинг помогает справиться с задачей. Идеально подойдут средства с содержанием цинка или кислот.

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«Они наносятся на волосистую часть кожи головы. Поверхностное очищение — это мытье головы, а глубокое очищение — это пилинги», — цитирует Егжину utro.ru.

Кислоты проникают в сальные протоки и очищают их, тем самым восстанавливая нормальную себорегуляцию. Пользоваться пилингом врач порекомендовала раз в семь дней.

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