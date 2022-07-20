Трихолог Егорова рассказала, как и для чего защищать волосы от солнца

Волосы, как и кожа, летом нуждаются в защите от солнечных лучей. Об этом «ФедералПресс» рассказала дерматолог-косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

«Солнце портит волосы и выжигает их, так что стоит быть очень осторожными», — сказала врач.

При прямом воздействии солнечных лучей раскрываются чешуйки волос, что действует на них негативно. Волосы могут стать пересушенными, ломкими, кончики могут посечься.

Поэтому летом волосы очень желательно прикрывать — особенно днем, когда солнечное излучение наиболее сильно. Для этого следует использовать панаму, бандану или другой головной убор.

Если вы готовы на смену имиджа, волосы можно и не защищать.

«Летом можно ходить без головного убора, но потом нужно просто пойти подстричься коротко», — сказала Егорова.

Стрижка обновит волосы и позволит им восстановиться от воздействия солнечных лучей.

По вечерам, когда солнце уже не очень сильное, головной убор можно не носить.