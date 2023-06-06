Здоровье 06 июня 2023, 13:43 Трихолог Егорова рассказала, что волосы могут выпадать из-за анемии или сильного стресса

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Сильное выпадение волос может быть признаком патологических состояний и нарушений в работе организма. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог Татьяна Егорова.

Он объяснила, что причиной выпадения волос может быть анемия, сильный стресс и гиперандрогенемия. Поэтому в первую очередь, она порекомендовала наладить свое питание, сделав его более сбалансированным. Врач напомнила, что в красном мясе, гранатовом соке и гречке много железа и полезных микроэлементов, поэтому стоит добавить их в свой рацион.

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«Питание должно быть сбалансированным. С такой проблемой, кстати, сталкиваются вегетарианцы. При выпадении волос нужно сдать общий анализ крови», — подчеркнула Татьяна Егорова.

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