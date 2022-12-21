Здоровье 21 декабря 2022, 11:46 Трихолог Егорова посоветовала отказаться от шапок из натуральной шерсти

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Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала людям с жирной кожей головы отказаться от шапок из натуральной шерсти.

После соприкосновения такой шапки с кожей у человека могут появиться высыпания. Шапки из синтетических материалов также стоит убрать из гардероба.

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«Дело в том, что они очень сильно наэлектризовывают волосы, а это, в свою очередь, достаточно негативно влияет непосредственно на сами фолликулы волос», — сообщила медик.

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В то же время врач порекомендовала не ходить без шапки в холодную погоду, чтобы не травмировать фолликулы и не заработать простудные заболевания.