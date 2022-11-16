Здоровье 16 ноября 2022, 16:10 Трихолог Егорова назвал недостаток железа основной причиной выпадения волос Unsplash

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Трихолог Татьяна Егорова рассказала, как бороться с выпадением волос. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По словам врача, самая частая причина выпадения волос — нехватка железа в организме. Поэтому для начала следует сделать анализы на ферритин, ОЖСС, трансферрин и само железо. Если какие-то показатели ниже нормы, врач назначит препараты, которые исправят ситуацию.

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Егорова отметила, что при выпадении волос также полезно включить в рацион красное мясо, а еще высыпаться и пить достаточное количество воды. Кроме того, есть народные методы, которые помогут в подобной ситуации, добавила трихолог.

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Например, можно мыть голову ржаным хлебом или яичным желтком, в который следует добавить по чайной ложке коньяка, лимонного сока и оливкового масла. Также, по словам эксперта, хорошо работают луковые втирания.

Кроме того, Егорова посоветовала полоскать волосы уксусом. Его следует развести теплой кипяченой водой, чтобы по вкусу получилась салатная заправка. Еще хорошо работают отвары крапивы и ромашки, заключила врач.