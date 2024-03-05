Здоровье 05 марта 2024, 13:26 Трихолог Аверкина посоветовала витамины группы B, чтобы справиться с выпадением волос

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Весной многие люди сталкиваются с сильным выпадением волос, зачастую оно связано с недостатком витаминов группы В. Об этом Life рассказала трихолог Анна Аверкина.

Она объяснила, что иногда поправить ситуацию могут и народные средства. Потому что большинство из них направлены на улучшение кровоснабжения кожи головы. Кроме того, стоит принимать добавки. В частности, с железом и цинком, групп А и В, а также D3. Однако, когда облысение вызвано болезнью, поможет только пересадка.

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«Эффективность антиандрогенов, как и процедуры пересадки волос, доказана клинически и научно», — отметила врач.

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