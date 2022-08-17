Трихолог Абрамов дал советы, как ухаживать за пострадавшими от солнца волосами

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в беседе с радиостанцией Sputnik напомнил о том, что длительное пребывание на солнце отрицательно влияет на волосы. По его словам, после отпуска необходимо дать волосам отдых и ни в коем случае не подвергать их термической обработке.

«Чего бы я не стал делать, так это красить волосы в другой цвет. Завивать или выпрямлять волосы тоже не следует какое-то время после отпуска. Дело в том, что все эти процедуры влияют на ствол волоса, его фактуру, и получается только хуже. Отложить процедуры надо хотя бы на месяц или полтора», — сказал медик.

Абрамов отметил, что для поврежденных волос подойдет любой нейтральный шампунь и восстанавливающие маски.

«Нужен нейтральный шампунь и сравнительно частое мытье волос. Также хорошо для волос поделать (восстанавливающие, — ред.) маски три-четыре раза с интервалом в 10-14 дней. Потом нужно подстричь кончики и, когда волосы примут надлежащий вид, можно уже краситься в любой другой цвет. И, кстати, чтобы защитить волосы от солнца, желательно носить головной убор», — резюмировал трихолог.