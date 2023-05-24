24 мая 2023, 18:28
Тридцатилетняя москвичка стала мамой в восьмой раз
Мосгорздрав: врачи приняли восьмые роды у жительницы Москвы путем кесарева сечения
Жительница столицы в свои 30 лет стала мамой в восьмой раз при помощи кесарева сечения. Роды прошли успешно, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
«Пациентка на 30-й неделе обратилась в родильный дом при городской клинической больнице № 29 имени Баумана. Врачи приняли уникальные роды. Здоровью мамы и малыша ничего не угрожает», — отметили в депздраве.
Реклама
До этого женщина рожала также при помощи кесарева сечения. Она долго наблюдалась в медучреждении из-за рубца на матке и патологии в виде предлежания плаценты, однако роды прошли успешно.
В больнице подчеркнули, что современные методы кесарева сечения минимизируют риск возникновения нежелательных процессов. Это позволяет будущим мамам планировать столько беременностей, сколько им хочется.
Ранее гинеколог-репродуктолог Эльвира Исакова рассказала, что до 30 лет женщины могут безопасно выносить и родить ребенка, но вероятность различных отклонений повышается после 35.
Беременность
Врачи
Медицина
Москва 2023
Реклама
Реклама