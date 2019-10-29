  • Три центра сердечно-сосудистой хирургии откроют в Подмосковье в 2020 году

    29 октября 2019, 16:36

    Алена Собкалова, Ирина Люлина

    В трех подмосковных городских округах в следующем году откроют центры сердечно-сосудистой хирургии. Новые медучреждения появятся в Мытищах, Красногорске и Домодедове. Об этом сообщила Мария Глезер, главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения Московской области.
    Три центра сердечно-сосудистой хирургии откроют в Подмосковье в 2020 году | Изображение 1
    Источник фото: пресс-служба Минздрава Московской области

    Представители СМИ посетили Региональный сосудистый центр домодедовской ЦГБ, там они познакомились с работой кардиологического отделения сосудистого центра, увидели операционный блок и отделение реанимации.

    Главный врач домодедовской ЦГБ Андрей Осипов отметил, что за четыре года работы сосудистого центра смертность от болезней системы кровообращения в городском округе снизилась на 20%.

    Он добавил, что выиграть «золотые» минуты для жителей округа и обеспечить своевременную помощь позволяет хорошая транспортная доступность.

    Три центра сердечно-сосудистой хирургии откроют в Подмосковье в 2020 году | Изображение 2
    пресс-служба Минздрава Московской области

    По словам Осипова, каждый год центр принимает почти пять тысяч пациентов, причем среди них и жители других округов юга Московской области. Так лечение в центре получают жители Ступина, Каширы, Раменского, Видного, Серебряных прудов и г. о. Озеры.

    В этом году в медучреждении уже провели почти 1,5 тысячи операций, в том числе стентирование коронарных сосудов, баллонная ангиопластика, тромбоаспирации, установка кардиостимуляторов.