Для борьбы с COVID-19 в России созданы три препарата

Для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом, в России были созданы три препарата, которые, возможно, будут эффективны в борьбе с заболеванием. В их разработке принимали участие специалисты Российской академии наук (РАН).

Как рассказал РИА «Новости» вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин, один из них, под названием триазавирин, был создан несколько лет назад в Институте органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН. Сейчас этим противовирусным препаратом чрезвычайно заинтересовались китайцы.

Чехонин уточнил, что сейчас полностью готова ингаляционная форма триазавирина.

«Я уверен, что она будет более приемлемой для лечения COVID-19-инфекции. И, естественно, такой вариант крайне важен в нынешней ситуации», — отметил Чехонин.

Он добавил, что в Институте органического синтеза совместно с московским Институтом органической химии имени Зелинского была создана «достаточно эффективная» и совместимая с требованиями российской фармацевтической промышленности схема синтеза противовирусного препарата фавипиравир. Он был создан в Японии для лечения инфекций РНК-вирусов, родственных COVID-19.

Препарат фортепрен основан на лекарстве фоспренил, которое применяется для лечения животных от коронавирусных инфекций. Созданное на площадке Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Институтом органической химии лекарство прошло все испытания и находится на стадии регистрации.

По словам Чехонина, эти препараты уже заинтересовали российских медиков, и станут приоритетным направлением в работе химических «подразделений» Академии наук и Минобрнауки». Кроме того, в России сейчас разрабатываются три вакцины от коронавируса.

Несколькими днями ранее глава Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Вероника Скворцова представила обновленный аппарат ИВЛ, который можно подключать сразу к нескольким пациентам.