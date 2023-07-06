06 июля 2023, 13:28
Три поликлиники открыли в Москве после капремонта
Собянин: три поликлиники открыли на северо-востоке и западе Москвы после капремонта
Три поликлиники, в которых смогут получить медпомощь около 47 тысяч человек, открыли на северо-востоке и западе Москвы после капитального ремонта. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Среди них — филиалы детской поликлиники № 130 в Крылатском, городской поликлиники № 12 в Останкинском районе и детско-взрослой поликлиники в поселке Рублево.
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По словам мэра, за счет нового оборудования для поликлиник расширились возможности диагностики, что повысит качество и доступность медицинской помощи.
Кроме того, окружающие территории обустроили для большего комфорта и удобства посетителей. Появились зоны отдыха и игровые площадки возле детских поликлиник. На территориях заменили ограждения, установили энергоэффективные светильники, создали удобные дорожки. В зданиях сделали пандусы и подъемники, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.
Ранее депздрав Москвы сообщил, что около 120 тысяч исследований провели во флагманских центрах городских больниц.
Здравоохранение
Больницы
Поликлиники
Сергей Собянин
Москва 2023
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