Здоровье 06 июля 2023, 13:28 Три поликлиники открыли в Москве после капремонта Собянин: три поликлиники открыли на северо-востоке и западе Москвы после капремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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Три поликлиники, в которых смогут получить медпомощь около 47 тысяч человек, открыли на северо-востоке и западе Москвы после капитального ремонта. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди них — филиалы детской поликлиники № 130 в Крылатском, городской поликлиники № 12 в Останкинском районе и детско-взрослой поликлиники в поселке Рублево.

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По словам мэра, за счет нового оборудования для поликлиник расширились возможности диагностики, что повысит качество и доступность медицинской помощи.

Кроме того, окружающие территории обустроили для большего комфорта и удобства посетителей. Появились зоны отдыха и игровые площадки возле детских поликлиник. На территориях заменили ограждения, установили энергоэффективные светильники, создали удобные дорожки. В зданиях сделали пандусы и подъемники, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.

Ранее депздрав Москвы сообщил, что около 120 тысяч исследований провели во флагманских центрах городских больниц.