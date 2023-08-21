Здоровье 21 августа 2023, 16:33 Три поликлиники открыли в Москве после капитального ремонта Мэр Москвы Собянин рассказал об открытии еще трех поликлиник после капремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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После проведения капитального ремонта три новые поликлиники открылись в Ново-Переделкине, Бибиреве и Северном Бутове. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, головное здание ДГП № 132 в Ново-Переделкине, третий филиал диагностического центра № 5 в Бибиреве и детско-взрослая поликлиника в Северном Бутове начали обслуживать больше 82 тысяч детей и взрослых.

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Собянин добавил, что эти поликлиники обустроили в соответствии с новым московским стандартом, обеспечивающим комфортные условия пациентам. Здания поликлиник полностью обновили и оборудовали современной медицинской техникой, включая цифровые рентгенологические аппараты, УЗИ экспертного класса и офтальмологическое оборудование. Расположение кабинетов в зданиях продумали для повышения удобства пациентов.

Кроме того более шести сотен школ, детсадов и поликлиник построят в Новой Москве к 2035 году.